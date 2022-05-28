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Россия ворует у Украины металлопродукцию и мы заставим ее ответить, - "Метинвест"

Новина українською →
Суббота 28 мая 2022 10:53
Россия ворует у Украины металлопродукцию и мы заставим ее ответить, - "Метинвест" Фото: в "Метинвесте" заявили, что Россия ответит за металлопродукцию, украденную у Украины (пресс-служба)
Автор: Артем Горовенко

Российские оккупанты захватили металлопродукцию, которая была произведена в Мариуполе заводами Азовсталь и ММК им. Ильича, и предположительно будут пытаться доставить ее в страны, которые не поддерживают санкционную политику против РФ. Это пиратство, и все ответственные за него лица должны быть привлечены к ответственности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Метинвеста".

Как сказано в сообщении компании, в начале войны в порту Мариуполя была металлургическая продукция, произведенная на предприятиях группы "Метинвест", которая должна была быть экспортирована покупателям из разных стран, в частности Испании, Италии, Бельгии, Греции, Португалии и Турции.

"На момент начала военного вторжения в акватории мариупольского порта было зафиксировано несколько коммерческих судов: SMARTA (Либерия), AZOV CONCORD (Мальта), AZBURG (Доминика), TZAREVNA (Мальта), BLUE STAR I (Панама) и LADY AUGUSTA (Ямайка), на которые уже было загружено 28 тысяч тонн металлургической продукции. Существует высокий риск, что указанные суда оккупанты используют для похищения и незаконного вывоза металлургической продукции, которая принадлежит группе Метинвест", - отметили в компании.

Незаконные действия по захвату и восстановления работы мариупольского порта явно свидетельствуют о том, что указанную металлургическую продукцию оккупанты могут вывозить ориентировочно до портов в Ростове, Таганроге, Новороссийске, Туапсе и оккупированном Севастополе - с целью дальнейшей незаконной продажи похищенной продукции в страны Африки и Азии, что не поддерживают санкционной политики в отношении страны-агрессора - Российской Федерации, подчеркивают в "Метинвест".

"По международному праву и законодательству Украины, действия представителей страны-агрессора по вооруженному захвату торговых судов и продукции группы "Метинвест" имеют все признаки пиратства и нарушения законов и обычаев войны в виде мародерства, которые являются тяжкими международными преступлениями. Группа "Метинвест приложит все возможные законные усилия для привлечения всех виновных лиц и их подельников к строгой юридической ответственности", - резюмировали в компании.

Напомним, ранее бизнесмен Ринат Ахметов сообщил, что Россия должна возместить стоимость разрушенных в Украине металлургических заводов и инфраструктурных объектов. Ориентировочная стоимость иска компании составит около 20 млрд грн.

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Метинвест Российская Федерация
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