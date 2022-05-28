Росія краде в України металопродукцію і ми змусимо її відповісти, - "Метінвест"

Російські окупанти захопили металопродукцію, яка була вироблена у Маріуполі заводами Азовсталь та ММК ім. Ілліча, і імовірно намагатимуться доставити її до країн, які не підтримують санкційну політику проти РФ. Це піратство, і всі відповідальні за нього особи мають бути притягнуті до відповідальності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Метінвесту".

Як сказано у повідомленні компанії, на початку війни у порту Маріуполя була металургійна продукція, вироблена на підприємствах групи "Метінвест", яка мала бути експортована покупцям із різних країн, зокрема Іспанії, Італії, Бельгії, Греції, Португалії та Туреччини.

"На момент початку військового вторгнення в акваторії маріупольського порту було зафіксовано декілька комерційних суден: SMARTA (Ліберія), AZOV CONCORD (Мальта), AZBURG (Домініка), TZAREVNA (Мальта), BLUE STAR I (Панама) та LADY AUGUSTA (Ямайка), на які вже було завантажено 28 тисяч тонн металургійної продукції. Існує високий ризик, що вказані судна окупанти використають для викрадення та незаконного вивезення металургійної продукції, яка належить Групі Метінвест", - зазначили у компанії.

Незаконні дії із захоплення та відновлення роботи маріупольського порту явно свідчать про те, що зазначену металургійну продукцію окупанти можуть вивозити орієнтовно до портів у Ростові, Таганрозі, Новоросійську, Туапсе та окупованому Севастополі - з метою подальшого незаконного продажу вкраденої продукції до країн Африки та Азії, що не підтримують санкційної політики щодо країни-агресора - Російської Федерації, підкреслюють у "Метінвест".

"За міжнародним правом та законодавством України, дії представників країни-агресора щодо збройного захоплення торгових суден та продукції групи "Метінвест" мають всі ознаки піратства та порушення законів і звичаїв війни у вигляді мародерства, що є тяжкими міжнародними злочинами. Група "Метінвест" докладе всіх можливих законних зусиль для притягнення всіх винних осіб та їхніх спільників до суворої юридичної відповідальності", - резюмували у компанії.