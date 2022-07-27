Россия вновь сократила поставки газа в Европу по "Северному потоку": в чем причина

Россия сегодня, 27 июля, значительно снизила поставки газа в Европу по трубопроводу "Северный поток - 1". Причиной этого является отключение еще одной турбины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на немецкую газотранспортную компанию Gascade.
Отмечается, что суточный объем газа составит всего 33 млн кубометров. Эта цифра меньше плановой мощности на 20%.
Российский "Газпром" объяснил, что сегодня выведет из эксплуатации еще один двигатель на компрессорной станции "Портовая".
Напомним, что вчера цена на газ в Европе приблизилась к историческому максимуму и превысила 2 100 долларов за тысячу кубометров.
Ранее мы сообщали, что "Газпром" собирается остановить турбину Siemens и уменьшить поставки газа в Европу.
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