Россия вновь сократила поставки газа в Европу по "Северному потоку": в чем причина

Россия сегодня, 27 июля, значительно снизила поставки газа в Европу по трубопроводу "Северный поток - 1". Причиной этого является отключение еще одной турбины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на немецкую газотранспортную компанию Gascade .

Российский "Газпром" объяснил, что сегодня выведет из эксплуатации еще один двигатель на компрессорной станции "Портовая".

Отмечается, что суточный объем газа составит всего 33 млн кубометров. Эта цифра меньше плановой мощности на 20%.

Напомним, что вчера цена на газ в Европе приблизилась к историческому максимуму и превысила 2 100 долларов за тысячу кубометров.

Ранее мы сообщали, что "Газпром" собирается остановить турбину Siemens и уменьшить поставки газа в Европу.

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