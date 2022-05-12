Россия вновь продлила запрет на полеты на юге страны

Федеральное агентство воздушного транспорта России (Росавиация) продлило запрет на полеты на юге страны до 19 мая. Запрет связан с войной против Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.
Запрет действует на полеты в воздушные гавани Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.
Всего ограничение на полеты коснулось 11 аэропортов.
Отметим, что Россия неоднократно продлевает ограничения на полеты вблизи украинской границы.
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