Росія знову продовжила заборону на польоти на півдні країни

Федеральне агентство повітряного транспорту Росії (Росавіація) продовжило заборону на польоти на півдні країни до 19 травня. Заборона пов'язана з війною проти України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС.
Заборона діє на польоти в повітряні гавані Анапи, Бєлгорода, Брянська, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курська, Липецька, Ростова-на-Дону, Сімферополя і Елісти.
Всього обмеження на польоти торкнулося 11 аеропортів.
Зазначимо, що Росія неодноразово продовжує обмеження на польоти поблизу українського кордону.
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