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Росія знову продовжила заборону на польоти на півдні країни

Фото: Росія продовжила заборону на польоти на півдні країни до 19 травня (pixabay.com)
Автор: Валерія Поліщук

Федеральне агентство повітряного транспорту Росії (Росавіація) продовжило заборону на польоти на півдні країни до 19 травня. Заборона пов'язана з війною проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС.

Заборона діє на польоти в повітряні гавані Анапи, Бєлгорода, Брянська, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курська, Липецька, Ростова-на-Дону, Сімферополя і Елісти.

Всього обмеження на польоти торкнулося 11 аеропортів.

Зазначимо, що Росія неодноразово продовжує обмеження на польоти поблизу українського кордону.

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