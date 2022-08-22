ua ru
Пн, 22 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Россия вновь продлила запрет на полеты вблизи границ Украины

Новина українською →
Москва, Понедельник 22 августа 2022 09:59
Россия вновь продлила запрет на полеты вблизи границ Украины Фото: Россия вновь продлила запрет на полеты вблизи границ Украины (pixabay.com)
Автор: Валерия Полищук

В России в очередной раз продлили запрет на авиаперелеты в южных и центральных областях страны. Ограничение введено в связи с войной в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "РИА Новости".

"Режим ограничений на выполнение полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлен до 29 августа 2022 года", - говорится в сообщении.

Запрет касается полетов в 11 российских аэропортов. В частности, аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

Отметим, что ограничение действует с 24 февраля.

Напомним, с 23 по 25 августа Россия остановила пассажирское сообщение по Черному морю между рядом городов по "техническим причинам".

Кроме того, по данным Генштаба, РФ закроет отдельные участки воздушного пространства в трех областях с 22 до 25 августа.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Росавиация Авиасообщение Война России против Украины
NEWS
Минус 200 оккупантов и вертолет: Генштаб назвал новые потери России в Украине
Минус 200 оккупантов и вертолет: Генштаб назвал новые потери России в Украине
DAILY
Что происходит в оппозиции и кто может составить конкуренцию власти
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Что происходит в оппозиции и кто может составить конкуренцию власти