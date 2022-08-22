Росія знову продовжила заборону на польоти поблизу кордонів України
У Росії в черговий раз продовжили заборону на авіаперельоти в південних і центральних областях країни. Обмеження введено у зв'язку з війною в Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "РИА Новости".
"Режим обмежень на виконання польотів в 11 аеропортів півдня і центральної частини Росії продовжено до 29 серпня 2022 року", - йдеться в повідомленні.
Заборона стосується польотів в 11 російських аеропортів. Зокрема, аеропорти Анапи, Бєлгорода, Брянська, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курська, Липецька, Ростова-на-Дону, Сімферополя та Елісти.
Зазначимо, що обмеження діє з 24 лютого.
Нагадаємо, з 23 по 25 серпня Росія зупинила пасажирське сполучення по Чорному морю між низкою міст з "технічних причин".
Крім того, за даними Генштабу, РФ закриє окремі ділянки повітряного простору в трьох областях з 22 до 25 серпня.
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