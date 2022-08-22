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Росія знову продовжила заборону на польоти поблизу кордонів України

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Москва, Понеділок 22 серпня 2022 09:59
Росія знову продовжила заборону на польоти поблизу кордонів України Фото: Росія знову продовжила заборону на польоти поблизу кордонів України (pixabay.com)
Автор: Валерія Поліщук

У Росії в черговий раз продовжили заборону на авіаперельоти в південних і центральних областях країни. Обмеження введено у зв'язку з війною в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "РИА Новости".

"Режим обмежень на виконання польотів в 11 аеропортів півдня і центральної частини Росії продовжено до 29 серпня 2022 року", - йдеться в повідомленні.

Заборона стосується польотів в 11 російських аеропортів. Зокрема, аеропорти Анапи, Бєлгорода, Брянська, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курська, Липецька, Ростова-на-Дону, Сімферополя та Елісти.

Зазначимо, що обмеження діє з 24 лютого.

Нагадаємо, з 23 по 25 серпня Росія зупинила пасажирське сполучення по Чорному морю між низкою міст з "технічних причин".

Крім того, за даними Генштабу, РФ закриє окремі ділянки повітряного простору в трьох областях з 22 до 25 серпня.

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