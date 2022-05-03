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Россия вновь открыла провокационный огонь на границе Сумской области, - глава ОВА

Фото: Россия снова открыла провокационный огонь на границе Сумской области (mill.ru)
Автор: Мария Кучерявец

Сегодня, 3 мая русские войска вновь совершили провокацию на границе с Украиной в Сумской области. Оккупанты открыли огонь по Глуховской общине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Сумской ОВА Дмитрия Живицкого в Telegram.

"Россия в очередной раз совершила провокацию на границе Сумщины. Около 12 часов со стороны врага открыли огонь из минометов по территории Глуховской общины. Подробности позже", - написал он.

Напомним, недавно глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий сообщил, что в ближайшее время стоит ждать провокаций со стороны Российской Федерации с использованием беспилотных летающих объектов.

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