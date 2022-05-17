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Россия вновь обвинила Украину в выходе из переговорного процесса

Фото: замглавы МИД РФ Андрей Руденко (facebook.com/ValdaiClubRu)
Автор: Валерия Полищук

Россия в очередной раз обвинила Украину в выходе из переговорного процесса относительно завершения войны. В Москве считают, что переговоры не идут.

Об этом заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "РИА Новости".

"Нет, переговоры не продолжаются. Украина вышла фактически из переговорного процесса. Ни в каком виде (они не идут - ред.)", - заявил он.

Представитель МИДа России заявил, что украинская сторона так и не ответила на российский проект мирного договора.

Напомним, президент Владимир Зеленский отмечал, что Украина может полностью прекратить переговоры с Россией. Причиной для этого станет убийство пленных мирных жителей и военных.

При этом российский президент России Владимир Путин заявлял, что переговоры Украины и РФ якобы находятся в тупике.

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