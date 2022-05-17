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Росія знову звинуватила Україну у виході з переговорного процесу

Фото: заступник голови МЗС РФ Андрій Руденко (facebook.com/ValdaiClubRu)
Автор: Валерія Поліщук

Росія в черговий раз звинуватила Україну у виході з переговорного процесу щодо завершення війни. У Москві вважають, що переговори не йдуть.

Про це заявив заступник голови МЗС РФ Андрій Руденко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "РИА Новости".

"Ні, переговори не тривають. Україна вийшла фактично з переговорного процесу. Ні в якому вигляді (вони не йдуть - ред.)", - заявив він.

Представник МЗС Росії заявив, що українська сторона так і не відповіла на російський проект мирного договору.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський зазначав, що Україна може повністю припинити переговори з Росією. Причиною для цього стане вбивство полонених мирних жителів і військових.

При цьому російський президент РФ Володимир Путін заявляв, що переговори України і РФ нібито знаходяться в глухому куті.

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Війна Росії проти України