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Россия нанесла ракетные удары по Днепропетровской области: есть пострадавший и разрушения

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Днепропетровская область, Воскресенье 10 апреля 2022 08:58
Россия нанесла ракетные удары по Днепропетровской области: есть пострадавший и разрушения Фото: глава Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко (facebook.com/Valentyn.Reznichenk)
Автор: Мария Кучерявец

Российские войска ночью нанесли ракетные удары по разным городам Днепропетровской области. Разрушен инфраструктурный объект, есть пострадавший.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко в Telegram.

"Для нашей области это были сутки антирекордов. Сирены практически каждый час. И, к сожалению, есть "прилеты" в разных районах", - отметил Резниченко.

По его словам, в Днепре вражескими ударами уничтожен инфраструктурный объект. Пожар там спасатели боролись несколько часов. Есть один пострадавший.

Кроме того, в Павлоградском районе ракета попала в промышленный объект. Разрушила помещение и вызвала возгорание. Людей не задела.

А в Днепровском районе сгорело здание фермерского хозяйства, никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что в Днепропетровской области российские оккупанты обстреляли мирных жителей во время эвакуации. В результате погибли четыре человека, среди которых один ребенок.

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