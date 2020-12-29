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Россия внесла в "черный список" главных силовиков Германии

Москва, Вторник 29 декабря 2020 14:19
Россия внесла в "черный список" главных силовиков Германии
Фото: МИД РФ (mid.ru)
Автор: Игорь Литвиненко

Российская Федерация расширила санкционный список в отношении Германии. Такие меры приняты в связи с введенными ранее санкциями со стороны Евросоюза за кибератаку на немецкий парламент (Бундестаг).

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел РФ.

В Москве назвали действия Берлина в деле о кибератаках на Бундестаг "провокацией против России".

"Согласно дипломатическому принципу взаимности новыми фигурантами российского стоп-листа избраны руководящие сотрудники немецких силовых и разведывательных структур, входящих в систему Министерства обороны ФРГ", - отметили в МИД.

Им запрещен въезд на территорию России. При этом точное число немецких чиновников или их фамилии в РФ не назвали.

Напомним, в конце октября Совет Европы ввел санкции против двух агентов Главного разведывательного управления России из-за их причастности к кибератакам на Бундестаг.

До этого в Германии заявили, что имеют веские доказательства того, что виновником кибератаки был российский разведчик.

Отметим, кибератака на Бундестаг произошла весной 2015 года. Тогда хакер под псевдонимом Scaramouche проник в компьютер Меркель и получил доступ по меньшей мере к 16 гигабайтам информации.

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