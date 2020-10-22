ЕС ввел санкции против двух агентов российского ГРУ

Фото: флаг ЕС (pixabay)

Совет Европейского союза ввел санкции против двух агентов Главного разведывательного управления России из-за их причастности к кибератакам на Бундестаг. Под санкции также попал центр ГРУ.

Об этом говорится в пресс-релизе Совета ЕС.

Согласно официальному журналу ЕС, под санкции попали начальник Главного разведывательного управления Генштаба Вооруженных сил РФ Игорь Костюков и Дмитрий Бадин, которого считают офицером военной разведки 85-го главного центра спецслужб ГРУ.

Кроме того, санкции ввели против 85-го главного центра спецслужб ГРУ.

"Эта кибератака была нацелена на информационную систему парламента и повлияло на ее функционирование. Был похищен значительный объем данных, а также нарушены почтовые аккаунты нескольких членов парламента, в том числе канцлера Ангелы Меркель", - отметили в Совете ЕС.

Напомним, санкции за кибератаку на Бундестаг были одобрены послами ЕС еще в начале октября.

Кроме того, недавно США обвинили шестерых офицеров российского ГРУ в кибератаках по всему миру, в частности в Украине.