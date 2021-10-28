Россия ведет в Украине кампанию против вакцинации, - СНБО

Россия ведет в Украине кампанию против вакцинации от коронавируса. Для этого российские пропагандисты используют СМИ, социальные сети, включая Telegram-каналы, и мессенджеры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).

"Центр противодействия дезинформации проанализировал информационное поле Telegram-каналов Украины, и результаты этого анализа еще раз подтвердили длительную информационную операцию РФ, направленную на максимальное уменьшение уровня вакцинации", - говорится в документе.

В отчете продемонстрировано, как с помощью СМИ, социальных сетей и мессенджеров распространяются сообщения о якобы отрицательных последствиях вакцинации против коронавируса. Среди фейков в ведомстве выделили следующие:

вакцинация - это убийство;

вакцина является крайне небезопасной;

вакцинация не помогает против коронавируса;

вакцинация усилила пандемию;

вакцинация - это принуждение и нарушение прав людей;

украинская власть пытается искалечить детей новым этапом вакцинации.

При этом в СНБО обратили внимание, что в СМИ и соцсетях РФ проводится кампания в поддержку вакцинации против коронавируса. Российскую аудиторию убеждают, что прививка является необходимой мерой для сдерживания распространения вируса и вакцина безопасна.

В СНБО подчеркнули, что информационную кампанию против вакцинации Россия привлекла одну из церквей на территории Украины.