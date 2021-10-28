Россия ведет в Украине кампанию против вакцинации, - СНБО
Россия ведет в Украине кампанию против вакцинации от коронавируса. Для этого российские пропагандисты используют СМИ, социальные сети, включая Telegram-каналы, и мессенджеры.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).
"Центр противодействия дезинформации проанализировал информационное поле Telegram-каналов Украины, и результаты этого анализа еще раз подтвердили длительную информационную операцию РФ, направленную на максимальное уменьшение уровня вакцинации", - говорится в документе.
В отчете продемонстрировано, как с помощью СМИ, социальных сетей и мессенджеров распространяются сообщения о якобы отрицательных последствиях вакцинации против коронавируса. Среди фейков в ведомстве выделили следующие:
- вакцинация - это убийство;
- вакцина является крайне небезопасной;
- вакцинация не помогает против коронавируса;
- вакцинация усилила пандемию;
- вакцинация - это принуждение и нарушение прав людей;
- украинская власть пытается искалечить детей новым этапом вакцинации.
При этом в СНБО обратили внимание, что в СМИ и соцсетях РФ проводится кампания в поддержку вакцинации против коронавируса. Российскую аудиторию убеждают, что прививка является необходимой мерой для сдерживания распространения вируса и вакцина безопасна.
В СНБО подчеркнули, что информационную кампанию против вакцинации Россия привлекла одну из церквей на территории Украины.
Напомним, ранее министр здравоохранения Виктор Ляшко объяснил низкие темпы вакцинации "гибридной войной", которую ведет Россия против Украины.