Россия ведет новые информационные атаки на систему здравоохранения Украины, - Минздрав

Служба безопасности Украины фиксирует признаки старта новой атаки пророссийской стороны на систему здравоохранения. В частности, РФ распространяет слухи об украинских е-больничных и в целом об медицинской системе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на замминистра здравоохранения Марию Карчевич во время брифинга.
"Вслед за информационной компанией, которая направлена против COVID-19, СБУ фиксирует признаки старта новой атаки с пророссийской стороны на систему здравоохранения. Последние дни в информационном пространстве наблюдается появление новых, откровенно неправдивых статей, которые касаются реформы е-больничных и в целом работы электронной системы здравоохранения", - рассказала Карчевич.
По ее словам, во всех пропагандистских материалах используются всем известные нарративы российского телевидения, о том что "система не выдерживает", а люди вроде бы "отказываются от получения услуг".
"Мы понимаем цель этих атак. Методами российской пропаганды в Украине пытаются посеять недоверие к государственным медицинским услугам и дестабилизировать ситуацию в системе здравоохранения. Однако реальное состояние дел позволяет нам опровергнуть распространенные сообщения", - отметила Карчевич.
Напомним, на днях СБУ заявила о разоблачении подконтрольной России сети "антивакцинаторов", которая готовила захват власти в Украине.
Добавим, вчера львовский суд избрал меру пресечения Остапу Стахиву, который является, непосредственно, фигурантом этого дела, его арестовали на два месяца с залогом 998 тысяч гривен.