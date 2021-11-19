Россия ведет новые информационные атаки на систему здравоохранения Украины, - Минздрав

"Вслед за информационной компанией, которая направлена против COVID-19, СБУ фиксирует признаки старта новой атаки с пророссийской стороны на систему здравоохранения. Последние дни в информационном пространстве наблюдается появление новых, откровенно неправдивых статей, которые касаются реформы е-больничных и в целом работы электронной системы здравоохранения", - рассказала Карчевич.

По ее словам, во всех пропагандистских материалах используются всем известные нарративы российского телевидения, о том что "система не выдерживает", а люди вроде бы "отказываются от получения услуг".

"Мы понимаем цель этих атак. Методами российской пропаганды в Украине пытаются посеять недоверие к государственным медицинским услугам и дестабилизировать ситуацию в системе здравоохранения. Однако реальное состояние дел позволяет нам опровергнуть распространенные сообщения", - отметила Карчевич.