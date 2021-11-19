Росія веде нові інформаційні атаки на систему охорони здоров’я України, - МОЗ

"Слідом за інформаційною компанією, яка спрямована проти COVID-19, СБУ фіксує ознаки старту нової атаки з проросійської сторони на систему охорони здоров'я. Останні дні в інформаційному просторі спостерігається поява нових, відверто неправдивих статей, які стосуються реформи е-лікарняних та загалом роботи електронної системи охорони здоров'я", - розповіла Карчевич.

За її словами, у всіх пропагандистських матеріалах використовуються всім відомі наративи російського телебачення, про те що "система не витримує", а люди начебто "відмовляються від отримання послуг".

"Ми розуміємо мету цих атак. Методами російської пропаганди в Україні намагаються посіяти недовіру до державних медичних послуг та дестабілізувати ситуацію у системі охорони здоров'я. Однак реальний стан справ дозволяє нам спростувати поширені повідомлення", - зазначила Карчевич.