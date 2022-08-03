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Россия вчера выпустила по Украине ракет на 100 млн долларов, - МИД

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Киев, Среда 03 августа 2022 13:23
Россия вчера выпустила по Украине ракет на 100 млн долларов, - МИД Фото: спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко (скрин видео)
Автор: Руслан Гаращенко

Россия в течение вчерашнего дня выпустила по Украине крылатых ракет на 100 миллионов долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter спикера Министерства иностранных дел Украины Олега Николенко.

"Путин своей преступной войной обрекает Россию на нищету, вместо того, чтобы инвестировать в ее будущее. Не пора ли россиянам перестать маршировать с портретами своего коррумпированного лидера и начать задавать вопросы", - написал он.

Напомним, во вторник, 2 августа, российские оккупанты выпустили по Украине восемь крылатых ракет, семь из которых были уничтожены. Удар наносился из района Каспийского моря.

Известно, что вчера армия РФ нанесла удар по Львовской области. Ракета попала в воинскую часть в Червоноградском районе.

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