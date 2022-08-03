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Росія вчора випустила по Україні ракет на 100 млн доларів, - МЗС

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Київ, Середа 03 серпня 2022 13:23
Росія вчора випустила по Україні ракет на 100 млн доларів, - МЗС Фото: речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко (скрін відео)
Автор: Руслан Гаращенко

Росія протягом вчорашнього дня випустила по Україні крилатих ракет на 100 мільйонів доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter спікера Міністерства закордонних справ України Олега Ніколенка.

"Путін своєю злочинною війною прирікає Росію на злидні, замість того, щоб інвестувати в її майбутнє. Чи не час росіянам перестати марширувати з портретами свого корумпованого лідера і почати ставити питання", - написав він.

Нагадаємо, у вівторок, 2 серпня, російські окупанти випустили по Україні вісім крилатих ракет, сім з яких були знищені. Удар наносився з району Каспійського моря.

Відомо, що вчора армія РФ завдала удару по Львівській області. Ракета влучила у військову частину в Червоноградському районі.

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