Россия уйдет со всех территорий, кроме юга и востока, чтобы диктовать условия, - Подоляк

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Россия уйдет со всех территорий Украины, кроме юга и востока, и попытается там наглухо окопаться, чтобы диктовать условия. Однако Украине не обойтись без тяжелого оружия, чтобы вынести россиян.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Подоляка в Twitter .

"Афганизации" и длительного, изнуряющего для РФ конфликта, как кто-то ожидает, не будет. РФ уйдет со всех территорий, кроме юга и востока, попытается там наглухо окопаться, поставить ПВО, резко снизить потери и диктовать условия. Без тяжелого оружия не обойтись, если хотим вынести россиян подальше", - написал он.

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