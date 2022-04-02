Росія піде з усіх територій, крім півдня і Сходу, щоб диктувати умови, - Подоляк

Радник керівника офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Росія піде з усіх територій України, крім півдня і сходу, і спробує там наглухо окопатися, щоб диктувати умови. Однак Україні не обійтися без важкої зброї, щоб винести росіян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Подоляка в Twitter.

"Афганізації" і тривалого, виснажливого для РФ конфлікту, як хтось очікує, не буде. РФ піде з усіх територій, крім півдня і Сходу, спробує там наглухо окопатися, поставити ППО, різко знизити втрати і диктувати умови. Без важкої зброї не обійтися, якщо хочемо винести росіян подалі", - написав він.