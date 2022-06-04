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Россия увеличила применение тактической авиации для поддержки продвижения на Донбассе, - Британия

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Лондон, Суббота 04 июня 2022 10:44
Россия увеличила применение тактической авиации для поддержки продвижения на Донбассе, - Британия Фото: Россия увеличила применение тактической авиации для поддержки продвижения на Донбассе (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Российская воздушная активность остается высокой над территориями на Донбассе, российские самолеты наносят удары, используя как управляемые, так и неуправляемые боеприпасы. Однако комбинированное применение авиации и артиллерии стало ключевым фактором недавних тактических успехов России в регионе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Министерства обороны Великобритании в Twitter.

"Более широкое использование неуправляемых боеприпасов привело к широкомасштабному разрушению населенных пунктов на Донбассе и почти наверняка вызвало значительный сопутствующий ущерб и жертвы среди гражданского населения", - говорится в сообщении.

В ведомстве заявили, что неспособность России подавить или уничтожить украинские стратегические системы ПВО в первые дни конфликта ограничила ее возможности по оказанию тактической воздушной поддержки наземным маневренным элементам, что способствовало провалу наступления на Киев.

"Вследствие этого российская воздушная активность в основном ограничивалась глубокими ударами с использованием крылатых ракет воздушного и наземного запуска, чтобы нарушить движение украинских подкреплений и поставок", - говорится в сообщении.

В разведке подчеркнули, что сами по себе эти удары не смогли оказать существенного влияния на конфликт, и в результате российские запасы высокоточных управляемых ракет значительно истощились.

"С переключением оперативного фокуса на Донбасс Россия смогла увеличить использование тактической авиации для поддержки своего ползучего продвижения, сочетая авиаудары с массированными артиллерийскими обстрелами для обеспечения своей подавляющей огневой мощи", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Россия использует гражданский аэропорт в Белгороде для базирования военной техники.

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