Россия увеличила применение тактической авиации для поддержки продвижения на Донбассе, - Британия

Российская воздушная активность остается высокой над территориями на Донбассе, российские самолеты наносят удары, используя как управляемые, так и неуправляемые боеприпасы. Однако комбинированное применение авиации и артиллерии стало ключевым фактором недавних тактических успехов России в регионе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Министерства обороны Великобритании в Twitter .

"Более широкое использование неуправляемых боеприпасов привело к широкомасштабному разрушению населенных пунктов на Донбассе и почти наверняка вызвало значительный сопутствующий ущерб и жертвы среди гражданского населения", - говорится в сообщении.

В ведомстве заявили, что неспособность России подавить или уничтожить украинские стратегические системы ПВО в первые дни конфликта ограничила ее возможности по оказанию тактической воздушной поддержки наземным маневренным элементам, что способствовало провалу наступления на Киев.

"Вследствие этого российская воздушная активность в основном ограничивалась глубокими ударами с использованием крылатых ракет воздушного и наземного запуска, чтобы нарушить движение украинских подкреплений и поставок", - говорится в сообщении.

В разведке подчеркнули, что сами по себе эти удары не смогли оказать существенного влияния на конфликт, и в результате российские запасы высокоточных управляемых ракет значительно истощились.

"С переключением оперативного фокуса на Донбасс Россия смогла увеличить использование тактической авиации для поддержки своего ползучего продвижения, сочетая авиаудары с массированными артиллерийскими обстрелами для обеспечения своей подавляющей огневой мощи", - говорится в сообщении.