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Росія збільшила застосування тактичної авіації для підтримки просування на Донбасі, - Британія

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Лондон, Субота 04 червня 2022 10:44
Росія збільшила застосування тактичної авіації для підтримки просування на Донбасі, - Британія Фото: Росія збільшила застосування тактичної авіації для підтримки просування на Донбасі (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Російська повітряна активність залишається високою над територіями на Донбасі, російські літаки завдають ударів, використовуючи як керовані, так і некеровані боєприпаси.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Міністерства оборони Великобританії в Twitter.

Комбіноване застосування авіації і артилерії стало ключовим фактором недавніх тактичних успіхів Росії в регіоні.

"Більш широке використання некерованих боєприпасів призвело до широкомасштабного руйнування населених пунктів на Донбасі і майже напевно викликало значний супутній збиток і жертви серед цивільного населення", - йдеться в повідомленні.

У відомстві заявили, що нездатність Росії придушити або знищити українські стратегічні системи ППО в перші дні конфлікту обмежила її можливості з надання тактичної повітряної підтримки наземним маневреним елементам, що сприяло провалу наступу на Київ.

"Внаслідок цього Російська повітряна активність в основному обмежувалася глибокими ударами з використанням крилатих ракет повітряного і наземного запуску, щоб порушити рух українських підкріплень і поставок", - йдеться в повідомленні.

У розвідці підкреслили, що самі по собі ці удари не змогли зробити істотного впливу на конфлікт, і в результаті російські запаси високоточних керованих ракет значно виснажилися.

"З перемиканням оперативного фокуса на Донбас Росія змогла збільшити використання тактичної авіації для підтримки свого повзучого просування, поєднуючи авіаудари з масованими артилерійськими обстрілами для забезпечення своєї переважної вогневої потужності", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що Росія використовує цивільний аеропорт в Бєлгороді для базування військової техніки.

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