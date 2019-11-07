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Россия увеличила поставки боеприпасов боевикам на Донбасс, - ГУР

Новости » Общество     07.11.2019 - 14:56
Россия увеличила поставки боеприпасов боевикам на Донбасс, - ГУР
Фото: боевик ДНР (youtube screenshot/RafaVideoart channel)

Колонны с боеприпасами ввозятся с территории РФ в ночное время

С начала ноября с территории Российской Федерации возросла интенсивность завоза на оккупированную территорию Донбасса боеприпасов и военного имущества. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

Сообщается, что ввоз военного обеспечения совершается через неконтролируемые Украиной участки границы в ночное время.

"Движение автомобильных колонн через населенные пункты временно оккупированной украинской территории осуществляется преимущественно в ночное время, что приводит к увеличению количества дорожно-транспортных происшествий. Так, 5 ноября произошло столкновение военного грузовика, который двигался в колонне, с легковым автомобилем. Российское оккупационное командование пытается скрыть информацию об этой и других аварии при транспортировке боеприпасов и взрывоопасных материалов", - сообщили в ГУР.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что 7 ноября на оккупированную территорию было отправлено более 15 тонн гуманитарной помощи от Красного креста. Сообщается, что жителям Донбасса были отправлены продуктовые наборы, а также мебель.

Также сообщалось, что в пятницу, 8 ноября, в Петровском начнется разведение сил и средств. В украинском штабе подтвердили готовность к разведению, оно должно начаться в 12:00.

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