Россия устроила обстрел села в Херсонской области: что известно

В понедельник, 4 июля, оккупанты обстреляли Херсонскую область из артиллерии. Под вражеским огнем оказалось село Заградовка.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативную группировку войск "Каховка".
"По предварительным данным известно, что в результате обстрела погибло гражданское лицо и одно лицо травмировано", - говорится в сообщении.
По словам военных, сейчас детали и количество пострадавших от обстрела устанавливаются.
Ранее военный ВСУ из Кривого Рога опубликовал видео, на котором показано, во что российские оккупанты превратили село Заградовку в окрестности Херсонской области.
Как сообщалось, российские войска в Херсонской области обстреливают склады со взрывоопасными веществами. Речь идет об аммиачной селитре.
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