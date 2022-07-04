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Россия устроила обстрел села в Херсонской области: что известно

РФ устроила обстрел Заградовки в Херсонской области (иллюстрация/фото: Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

В понедельник, 4 июля, оккупанты обстреляли Херсонскую область из артиллерии. Под вражеским огнем оказалось село Заградовка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативную группировку войск "Каховка".

"По предварительным данным известно, что в результате обстрела погибло гражданское лицо и одно лицо травмировано", - говорится в сообщении.

По словам военных, сейчас детали и количество пострадавших от обстрела устанавливаются.

Ранее военный ВСУ из Кривого Рога опубликовал видео, на котором показано, во что российские оккупанты превратили село Заградовку в окрестности Херсонской области.

Как сообщалось, российские войска в Херсонской области обстреливают склады со взрывоопасными веществами. Речь идет об аммиачной селитре.

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Херсонская область