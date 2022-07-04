Росія влаштувала обстріл села в Херсонській області: що відомо

В понеділок, 4 липня, окупанти обстріляли Херсонську область з артилерії. Під ворожим вогнем опинилось село Заградівка.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Оперативне угруповання військ "Каховка".
"За попередніми даними відомо, що в результаті обстрілу загинула цивільна особа та одна особа травмована", - йдеться в повідомленні.
За словами військових наразі деталі та кількість постраждалих від обстрілу встановлюються.
Раніше військовий ЗСУ з Кривого Рогу опублікував відео, на якому показано, на що російські окупанти перетворили село Заградівку на околиці Херсонської області.
Як повідомлялося, російські війська на Херсонщині обстрілюють склади з вибухонебезпечними речовинами. Йдеться про аміачну селітру.
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