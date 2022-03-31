UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Россия устроила в Мариуполе геноцид, - Ахметов

Фото: Ринат Ахметов (пресс-служба)
Автор: Артем Горовенко

Бизнесмен Ринат Ахметов считает, что российская армия устроила в Мариуполе геноцид мирного населения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий Ахметова для Bloomberg.

"Это - геноцид. И самое ужасное, что мы даже не можем привезти в Мариуполь нашу помощь и вывезти оттуда людей - российская армия обстреливает и не пропускает наши гуманитарные конвои", - заявил бизнесмен.

Ахметов владеет двумя градообразующими предприятиями Мариуполя – металлургическими комбинатами Азовсталь и ММК им. Ильича, на которых до войны трудилось 40 тысяч человек.

По его словам, заводы сейчас остановлены, но все работники продолжают получать заработную плату.

Бизнесмен уже заявил, что его металлургические заводы никогда и ни при каких условиях не будут работать при российской оккупации.

По словам Ахметова, Мариуполь всегда будет оставаться украинским городом и его заводы будут работать только под украинским флагом и во благо украинского народа.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
МариупольРинат АхметовВторжение России в Украину