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Росія влаштувала в Маріуполі геноцид, - Ахметов

Фото: Рінат Ахметов (прес-служба)
Автор: Артем Горовенко

Бізнесмен Рінат Ахметов вважає, що російська армія влаштувала в Маріуполі геноцид мирного населення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар Ахметова для Bloomberg.

"Це - геноцид. І найжахливіше, що ми навіть не можемо привезти в Маріуполь нашу допомогу і вивезти звідти людей - російська армія обстрілює і не пропускає наші гуманітарні конвої", - заявив бізнесмен.

Ахметов володіє двома містоутворюючими підприємствами Маріуполя - металургійними комбінатами Азовсталь і ММК ім. Ілліча, на яких до війни працювало 40 тисяч осіб.

За його словами, заводи зараз зупинені, але всі працівники продовжують отримувати заробітну плату.

Бізнесмен вже заявив, що його металургійні заводи ніколи і ні за яких умов не працюватимуть при російській окупації.

За словами Ахметова, Маріуполь завжди залишатиметься українським містом і його заводи працюватимуть тільки під українським прапором і на благо українського народу.

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МаріупольРінат АхметовВторгнення Росії до України