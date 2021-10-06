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Россия установила очередной рекорд по количеству смертей от COVID

Автор: Мария Кучерявец

Суточные показатели смертности от коронавируса в России продолжают бить рекорды. За минувшие сутки в стране зафиксировали 929 смертей, что является максимумом с начала пандемии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "ТАСС".

"Количество смертей из-за коронавируса в России выросло за сутки на 929 против 895 днем ранее, до 212 625. Это новый максимум с начала эпидемии", - говорится в сообщении.

Вместе с тем в РФ число подтвержденных случаев заражения выросло за сутки на 25 133, в стране выявляют более 25 тысяч больных пятый день подряд.

Всего в России с начала пандемии уже зарегистрировано 7 662 560 случаев коронавируса.

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Российская ФедерацияПандемия коронавируса