Россия усиливает военное присутствие в Ливии, - Пентагон

Фото: военные (topcor.ru)

В США утверждают, что РФ дестабилизирует ситуацию в регионе

Россия продолжает скрыто перебрасывать военную технику и оборудование в Ливию для проведения военных операций и дестабилизации обстановки в регионе. При этом страна нарушает резолюцию ООН 1970 года.

Об этом сообщает пресс-служба Пентагона.

"Россия продолжает играть деструктивную роль в Ливии путем поставки вооружения для группировки "Вагнер", - заявил командующий операций Африке генерал морской пехоты Брэдфорд Геринг.

Ведомство также представило снимки, на которых изображены самолеты Су-24, Ил-76, системы ПВО "Панцирь", тяжелые бронеавтомобили "Тигр", другая бронетехника и личный состав, принадлежащие российской группировке "Вагнер".

Фото: defense.gov Как отметил генерал Геринг, "эти изображения отражают масштабное участие России" в ситуации в Ливии и указывает, что РФ намерена проводить наступательные боевые действия, а не оказывать гуманитарную помощь.

В Пентагоне добавляют, что такими действиями РФ продолжает нарушать резолюцию Совета Безопасности ООН 1970 путем активной поставки военной техники и боевиков на передовые линии конфликта в Ливии.

Напомним, ране президент Египта заявил о готовности начать военные действия в Ливии.

Кроме этого, президент Франции Эммануэль Макрон обвинил российского коллегу Владимира Путина в двойственном отношении к российским наемникам в Ливии.