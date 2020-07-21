Президент Египта заявил о готовности начать военные действия в Ливии

Фото: флаг Египта (pixabay.com)

Парламент Египта разрешил президенту направлять в Ливию войска

Президент Египта Абдель Фаттах Ас-Сиси провел телефонные переговоры с президентом США Дональдом Трампом. Они обсудили необходимость добиться прекращения огня в Ливии и избежать эскалации ситуации.

Об этом сообщает Reuters.

Президент страны ас-Сиси заявил, что Каир может вмешаться в ливийский конфликт.

В конце июня Ас-Сиси также заявил, что любое прямое вмешательство Каира в ливийский конфликт будет иметь легитимный статус.

По его словам, это право основано на необходимости защитить границы Египта от террористических группировок, положить конец кровопролитию в Ливии и поддержать усилия по запуску там политического процесса под эгидой ООН.

Напомним, парламент Египта проголосовал за отправку вооруженных сил в Ливию, решение аргументировали "защитой национальной безопасности Египта".

Боевые действия в Ливии начались после свержения ливийского диктатора Муаммара Каддафи. В настоящее время страна разделена между правительством на востоке, союзником которого является военный командир Халифа Хафтар, и правительством, поддерживаемым США, в Триполи на западе.

Египет поддерживает восточные ливийские силы, а Турция поддерживает силы в Триполи.

Ранее в США заявили, что Россия поддерживает Хафтара и поставляет в Ливию военную авиацию для завладения стратегическим плацдармом в Северной Африке.

В свою очередь, президент Франции Эммануэль Макрон обвинил российского коллегу Владимира Путина в двойственном отношении к российским наемникам в Ливии.