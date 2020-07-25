Росія посилює військову присутність у Лівії, - Пентагон

Фото: військові (topcor.ru)

В США стверджують, що РФ дестабілізує ситуацію в регіоні

Росія продовжує приховано перекидати військову техніку та обладнання у Лівію для проведення військових операцій і дестабілізації обстановки в регіоні. При цьому країна порушує резолюцію ООН 1970 року.

Про це повідомляє прес-служба Пентагону.

"Росія продовжує відігравати деструктивну роль у Лівії шляхом поставки озброєння для угруповання "Вагнер", - заявив командувач операцій Африці генерал морської піхоти Бредфорд Герінг.

Відомство також представило фото, на яких зображені літаки Су-24, Іл-76, системи ППО "Панцир", важкі бронеавтомобілі "Тигр", інша бронетехніка і особовий склад, що належать російської угруповання "Вагнер".

Фото: defense.gov Як зазначив генерал Герінг, "ці зображення відображають масштабну участь Росії" в ситуації в Лівії й вказує, що РФ має намір проводити наступальні бойові дії, а не надавати гуманітарну допомогу.

В Пентагоні додають, що такими діями РФ продовжує порушувати резолюцію Ради Безпеки ООН 1970 шляхом активної поставки військової техніки та бойовиків на передові лінії конфлікту в Лівії.

Нагадаємо, рані президент Єгипту заявив про готовність почати військові дії в Лівії.

Крім цього, президент Франції Еммануель Макрон звинуватив російського колегу Володимира Путіна в неоднозначному ставленні до російських найманців у Лівії.