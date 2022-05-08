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Россия усиливает проведение фильтрации населения оккупированных территорий

Фото: военные РФ (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

В населенных пунктах Херсонской области, находящихся под контролем страны-агрессора, российские солдаты ужесточили фильтрационные меры по отношению к мирному населению.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Генштаб.

“Продолжаются меры административно-полицейского режима на временно захваченных территориях. Так отмечается усиление проведения фильтрационных мероприятий в районах населенных пунктов Геройское, Голая Пристань, Херсон”, - говорится в сообщении.

При этом контроль над мирным населением осуществляют сотрудники "Росгвардии".

Напомним, что фильтрационные лагеря распространены на большинстве оккупированных территорий. Так в Мариуполе оккупанты заставляют мирное население проходить фильтрацию для того, чтобы получить разрешение на передвижение по городу.

Также мы сообщали, что на временно захваченных войсками РФ территориях Запорожской области оккупанты производят фильтрацию в отношении местных жителей, и не выпускают на свободные части региона.

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