Россия усиливает проведение фильтрации населения оккупированных территорий

В населенных пунктах Херсонской области, находящихся под контролем страны-агрессора, российские солдаты ужесточили фильтрационные меры по отношению к мирному населению.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Генштаб .

При этом контроль над мирным населением осуществляют сотрудники "Росгвардии".

“Продолжаются меры административно-полицейского режима на временно захваченных территориях. Так отмечается усиление проведения фильтрационных мероприятий в районах населенных пунктов Геройское, Голая Пристань, Херсон”, - говорится в сообщении.

Напомним, что фильтрационные лагеря распространены на большинстве оккупированных территорий. Так в Мариуполе оккупанты заставляют мирное население проходить фильтрацию для того, чтобы получить разрешение на передвижение по городу.

Также мы сообщали, что на временно захваченных войсками РФ территориях Запорожской области оккупанты производят фильтрацию в отношении местных жителей, и не выпускают на свободные части региона.

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