Росія посилила військову присутність вздовж українського кордону, - Порошенко

Російська Федерація посилила військову присутність вздовж українського кордону. Про це заявив президент України Петро Порошенко в ході візиту на Донбас.

"Зараз, на доповіді генерал Забродський детально доповів мені щодо посилення воєнної присутності Російської Федерації вздовж кордону, і продовження перебування регулярних військ Російської Федерації на окупованих територіях", - заявив Порошенко.

За словами Порошенка, з 2014 року росіяни розмісти і реорганізували свої сили так, щоб підтримати швидке механізоване вторгнення як з півночі, так і зі сходу України.

"Декілька механізованих дивізій повністю готові до інтервенції...Завдяки тому, що протягом останніх років ми не просто суттєво посилили, ми відродили українську розвідку, важдиво що на Заході дедалі більше усвідомлюють нарешті загрози і для України, і для країн Балтії, і для всієї Європи", - додав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Порошенко оголосив, що наразі юридично завершено антитерористичну операцію. Формат АТО буде змінено на операцію Об’єднаних сил.