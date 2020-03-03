Россия усилила информатаки в Украине и других странах Европы, - МИД

Российская Федерация весной усилила информационные атаки в отношении Украины, а также других европейских стран. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью заместителя министра иностранных дел Егора Божок в "Укринформ".

По его словам, информационные атаки направлены на усиление позиции "русского мира" накануне 75-й годовщины окончания Второй мировой войны.

"МИД уже идентифицировал начало Российской Федерацией новой информационно-пропагандистской атаки, направленной на возвращение на повестку дня концепции так называемого "русского мира". Квинтэссенцией этой атаки будут торжества по случаю 75-й годовщины окончания Второй мировой войны. Кремль пытается максимально использовать эти дни для того, чтобы создать информационный повод для доказательства валидности так называемого "русского мира", - сказал Божко.

Как отметили в МИД, информатака направлена не только против Украины, но и против всего европейского региона.

"Мы доложили об этом руководству государства, предупредили наших партнеров и внесли предложения по мерам реагирования и противодействия", - сказал дипломат.

Ранее РБК-Украина писало, что в феврале Служба безопасности Украины разоблачила деятельность российской сети "ботоферм". "Ботофермы" распространяли в популярных соцсетях недостоверную информации о ситуации в Украине и подстрекали протестные настроения среди населения.

Также сообщалось, что Грузия обвинила Россию в кибератаке на госорганы. Масштабная кибератака произошла в октябре 2019 года.