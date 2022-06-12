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Россия усилила флот в Черном море двумя большими десантными кораблями

Новина українською →
Воскресенье 12 июня 2022 02:43
Россия усилила флот в Черном море двумя большими десантными кораблями Фото: Россия усилила флот в Черном море двумя большими десантными кораблями (t me nexta live)
Автор: Артур Родивилов

В Черном море возле украинских берегов Россия усилила флот двумя большими десантными кораблями.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Юг".

При этом сохраняется угроза от 40 крылатых ракет.

"Корабельная группировка вражеского флота в Черном море увеличилась на два больших десантных корабля. Сохраняется готовность к действиям четырех десантных кораблей РФ", - говорится в сообщении.

Напомним, в Черном море на постоянной основе находится четыре российских надводных носителя крылатых ракет и подтянута еще одна подводная лодка. Поэтому сейчас на Украину нацелены 40 крылатых ракет.

Ранее сообщалось, что Россия в Черном море держит три надводных корабля, подводную лодку и четыре больших десантных корабля.

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