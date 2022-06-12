Россия усилила флот в Черном море двумя большими десантными кораблями

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Юг" .

При этом сохраняется угроза от 40 крылатых ракет.

"Корабельная группировка вражеского флота в Черном море увеличилась на два больших десантных корабля. Сохраняется готовность к действиям четырех десантных кораблей РФ", - говорится в сообщении.

Напомним, в Черном море на постоянной основе находится четыре российских надводных носителя крылатых ракет и подтянута еще одна подводная лодка. Поэтому сейчас на Украину нацелены 40 крылатых ракет.

Ранее сообщалось, что Россия в Черном море держит три надводных корабля, подводную лодку и четыре больших десантных корабля.

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