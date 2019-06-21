Россия уничтожит единственную украинскую подводную лодку

Фото: подводная лодка "Запорожье" (wikipedia.org)

Лодка была захвачена во время оккупации Крыма в 2014 году

Россия планирует уничтожить подводную лодку "Запорожье" (U-001) проекта 641 Военно-морских сил ВС Украины, захваченную в 2014 году. Об этом сообщает Украинский милитарный портал.

Как отмечается, решение объявило министерство обороны РФ на тендере по утилизации ряда кораблей. В самом тендере указывается о намерении ликвидировать подводную лодку проекта 641 без указания, какой именно лодки. Однако известно, что в распоряжении России есть только одна подводная лодка этого проекта - подводная лодка "Запорожье" (U-001).

Подводная лодка "Запорожье" была построена в 1970 году, первоначально она входила в состав Северного флота. В 1990 году подводная лодка был перевезена на Черное море, а в 1997 году вошла в состав Военно-морских сил Украины. По характеристикам и своим боевым возможностям дизельная подводная лодка "Запорожье" перестала отвечать требованиям современного морского боя еще в начале 1980-х годов. В составе ВМС Украины почти все время находилась на ремонте.

В мае 2014 года сообщалось, что Министерство обороны Украины вывело из оккупированного Крыма 18 из 70 украинских кораблей. Всего в Крыму было 70 кораблей, 21 - боевой и 49 - вспомогательных.