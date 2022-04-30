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Россия украла на оккупированных территориях сотни тысяч тонн зерна, - МинАП

Новина українською →
Украина, Суббота 30 апреля 2022 10:47
Россия украла на оккупированных территориях сотни тысяч тонн зерна, - МинАП Фото: заместитель министра агарной политики Тарас Высоцкий (АgroРolit.com)
Автор: Александр Белоус

Российские силы уже украли "несколько сотен тысяч тонн" зерна на оккупированных ими территориях Украины. Заместитель министра агарной политики Тарас Высоцкий опасается, что оккупанты вывезут и остальное.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Высоцкого во время телемарафона.

Высоцкий сообщил, что всего на оккупированных территориях находилось 1,5 млн тонн зерна. Он выразил опасение, что большая часть этого зерна также может быть украдена российскими войсками.

Ранее Украина обвинила Россию в краже зерна на оккупированной ею территории, что увеличило угрозу глобальной продовольственной безопасности, создаваемую срывами весеннего сева и блокировкой украинских портов во время войны.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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