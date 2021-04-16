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Россия угрожает выслать более 150 тысяч украинцев

Автор: РБК-Украина

Российская Федерация может выслать более 150 тысяч граждан Украины. По данным российского Министерства внутренних дел, они находятся в стране нелегально.

Об этом на заседании Межпарламентской ассамблеи Содружества независимых государств (СНГ) заявил замглавы министерства Александр Горовой, передает "РИА Новости".

По его словам, граждане, которые нелегально находятся в России, должны до 15 июня покинуть страну. По оценке МВД, в России "задержались" 152 тысячи граждан Украины, 332 тысяч граждан Узбекистана, 247 тысяч - из Таджикистана и так далее.

"Если мы с вами эту численность до 15 июня не уберем, как того подразумевает указ президента, эти люди будут подвергнуты наказанию вплоть до выдворения и закрытия границ", - отметил Горовой.

Напомним, ранее сообщалось, что в 2020 году на постоянное место жительства из Украины за границу выехали более 3 000 человек. Чаще всего украинцы переезжают в США, Литву и Россию.

А по оценке Министерства по вопросам реинтеграции, на оккупированной территории Донецкой и Луганской областей российскую принудительную паспортизацию прошли около 300 тысяч человек. В Крыму это число превышает 2 миллиона.

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