Россия угрожает выслать более 150 тысяч украинцев

Российская Федерация может выслать более 150 тысяч граждан Украины. По данным российского Министерства внутренних дел, они находятся в стране нелегально.
Об этом на заседании Межпарламентской ассамблеи Содружества независимых государств (СНГ) заявил замглавы министерства Александр Горовой, передает "РИА Новости".
По его словам, граждане, которые нелегально находятся в России, должны до 15 июня покинуть страну. По оценке МВД, в России "задержались" 152 тысячи граждан Украины, 332 тысяч граждан Узбекистана, 247 тысяч - из Таджикистана и так далее.
"Если мы с вами эту численность до 15 июня не уберем, как того подразумевает указ президента, эти люди будут подвергнуты наказанию вплоть до выдворения и закрытия границ", - отметил Горовой.
Напомним, ранее сообщалось, что в 2020 году на постоянное место жительства из Украины за границу выехали более 3 000 человек. Чаще всего украинцы переезжают в США, Литву и Россию.
А по оценке Министерства по вопросам реинтеграции, на оккупированной территории Донецкой и Луганской областей российскую принудительную паспортизацию прошли около 300 тысяч человек. В Крыму это число превышает 2 миллиона.