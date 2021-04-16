Росія погрожує вислати понад 150 тисяч українців

Російська Федерація може вислати понад 150 тисяч громадян України. За даними російського Міністерства внутрішніх справ, вони знаходяться в країні нелегально.
Про це на засіданні Міжпарламентської асамблеї Співдружності незалежних держав (СНД) заявив заступник глави міністерства Олександр Горовий, передає "РИА Новости".
За його словами, громадяни, які нелегально перебувають в Росії, мають до 15 червня покинути країну. За оцінкою МВС, в Росії "затрималися" 152 тисячі громадян України, 332 тисяч громадян Узбекистану, 247 тисяч - з Таджикистану і так далі.
"Якщо ми з вами цю чисельність до 15 червня не приберемо, як того передбачає указ президента, ці люди будуть піддані покаранню аж до видворення та закриття кордонів", - зазначив Горовий.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в 2020 році на постійне місце проживання з України за кордон виїхали більше 3 000 осіб. Українці найчастіше переїздять до США, Литви та Росії.
А за оцінкою Міністерства з питань реінтеграції, на окупованій території Донецької і Луганської областей російську примусову паспортизацію пройшли близько 300 тисяч осіб. В Криму це число перевищує 2 мільйони.