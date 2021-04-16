Росія погрожує вислати понад 150 тисяч українців

Російська Федерація може вислати понад 150 тисяч громадян України. За даними російського Міністерства внутрішніх справ, вони знаходяться в країні нелегально.

За його словами, громадяни, які нелегально перебувають в Росії, мають до 15 червня покинути країну. За оцінкою МВС, в Росії "затрималися" 152 тисячі громадян України, 332 тисяч громадян Узбекистану, 247 тисяч - з Таджикистану і так далі.

"Якщо ми з вами цю чисельність до 15 червня не приберемо, як того передбачає указ президента, ці люди будуть піддані покаранню аж до видворення та закриття кордонів", - зазначив Горовий.