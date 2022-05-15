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Россия угрожает усилить группировку на границе, если Финляндия вступит в НАТО

Фото: Россия угрожает усилить группировку на границе, если Финляндия вступит в НАТО (УНИАН)
Автор: Артур Родивилов

Председатель комитета Совета Федерации РФ по обороне и безопасности Виктор Бондарев заявил, что Москва усилит группировку войск на общей границе, если Финляндия вступит в НАТО. До этого Россия угрожала "военными шагами".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на РИА "Новости".

"В случае, если в Финляндии, в непосредственной близости от нас, будут размещены наступательные, ударные вооружения НАТО, мы укрепим рубежи, усилим российскую группировку войск на границе. Безопасности России ничего не угрожает", - заявил сенатор.

Напомним, в апреле правительства Финляндии и Швеции заявили о намерении вступить в НАТО. Ожидается, что страны подадут свои заявки в течение ближайших дней.

Отметим, президент и премьер-министр Финляндии Саули Нийнисте и Санна Марин поддержали вступление страны в НАТО.

Как сообщало РБК-Украина, после оглашения Финляндией и Швеции своих намерений Россия пригрозила странам ядерным оружием.

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Финляндия