ru ua
Ср, 13 апреля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В России угрожают пресекать попытки Запада замедлить "спецоперацию" в Украине

Новина українською →
Москва, Среда 13 апреля 2022 15:02
В России угрожают пресекать попытки Запада замедлить "спецоперацию" в Украине Фото: замминистра иностранных дел России Сергей Рябков (facebook com MIDRussia)
Автор: Артем Горовенко

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков угрожает, что Москва будет пресекать попытки Запада замедлить так называемую военную "спецоперацию" в Украине. И рассматривает грузы с оружием как "законные военные цели".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.

В частности, он повторил, что Россия рассматривает грузы с западными вооружениями на территории Украины как "законные военные цели".

"Попытки со стороны США и стран Запада замедлить нашу спецоперацию, нанести максимальный ущерб российским контингентам и формированиям "ДНР" и "ЛНР" будут жестко пресекаться. Что касается консультаций с американцами о согласовании возможной новой договоренности или договоренностей в сфере стратстабильности, а также переговоров по гарантиям безопасности, то США отказались от дальнейшего диалога под предлогом событий вокруг Украины", - подчеркнул Рябков.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин заявлял, что его "спецоперация" продлится до достижения ранее заявленных целей.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Соединенные Штаты Америки Война России против Украины
NEWS
49-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
49-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Время для эмбарго. Или когда Германия перестанет покупать газ у России
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Время для эмбарго. Или когда Германия перестанет покупать газ у России