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Россия угрожает ответить на удары по своей территории. Могут атаковать объекты даже в Киеве

Фото: Россия угрожает ударить по военным объекта Украины в ответ на атаки своей территории (wikipedia)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Министерство обороны России угрожает ответить на удары по российской территории. Там заявили, что атакуют военные объекты Украины, включая те, которые находятся в Киеве.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление минобороны РФ росСМИ.

Отмечается, что вооруженные силы РФ нанесут удары по военным объектам в Украине, в том числе по тем, которые расположены на территории Киева.

Оккупанты добавили, что эти удары будут нанесены в том случае, если не прекратятся попытки атак российской территории.

Напомним, сегодня в России заявил об обстреле с украинской стороны пограничного поста в Курской области.

Война России против Украины идет 49-й день. О ситуации на фронтах и в регионах - в текстовом онлайне РБК-Украина.

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