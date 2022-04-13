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Москва через "удари по РФ" погрожує атакувати об'єкти в Україні. Зокрема у Києві

Фото: Росія погрожує вдарити по військових об'єктах України у відповідь на атаки своєї території (wikipedia)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Міністерство оборони Росії погрожує відповісти на удари по російській території. Там заявили, що атакують військові об'єкти України, включаючи ті, які знаходяться в Києві.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Міноборони РФ росЗМІ.

Відзначається, що збройні сили РФ завдадуть ударів по військових об'єктах в Україні. Серед іншого у міноборони пригрозили атакувати центри ухвалення рішень у Києві.

Окупанти додали, що ці удари будуть нанесені в тому випадку, якщо не припиняться спроби атак російської території.

"Ми бачимо спроби диверсій та ударів українських сил по об'єктах на території РФ. Якщо такі атаки продовжуватимуться, то удари завдаватимуться російськими військовими по центрах прийняття рішень, у тому числі в Києві, від яких російська армія поки що утримується", - заявив представник міністерства.

Нагадаємо, сьогодні у Росії заявив про обстріл з українського боку прикордонного поста у Курській області.

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