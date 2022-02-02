Россия угрожает блокировкой немецких СМИ в ответ на запрет Russia Today

Российская Федерация угрожает заблокировать немецкие СМИ в ответ на решение Германии о запрете вещания телеканала Russia Today. Сегодня немецкий регулятор вынес каналу RT DE предписание о прекращении спутникового и любого другого вещания.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт МИД России .

В российском МИД отмечают, что немецкая сторона запретила спутниковое вещание RT DE, несмотря на то, что лицензию выдала Сербия в соответствии с Европейской конвенцией о трансграничном телевидении.

"Данный шаг лишает нас иного выбора, кроме как приступить к реализации ответных мер в отношении аккредитованных в России германских СМИ, а также интернет-посредников, произвольно и безосновательно удаливших аккаунты телеканала со своих платформ", - говорится в сообщении.