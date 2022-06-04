Россия угрожает американским СМИ "самыми жесткими мерами"

Министерство иностранных дел России вызывает руководителей американских СМИ на встречу, чтобы уведомить их о "самых жестких мерах" в ответ на ограничения США в отношении российских СМИ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Россия обвинила западные страны в наложении несправедливых ограничений на деятельность ее СМИ за рубежом, в том числе в запрете некоторых государственных новостных агентств. В прошлом месяце законодатели приняли законопроект, наделяющий прокуратуру полномочиями закрывать бюро иностранных СМИ в Москве, если западная страна проявляет "недружественную" позицию по отношению к российским СМИ.