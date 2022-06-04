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Росія погрожує американським ЗМІ "найжорсткішими заходами"

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Москва, Субота 04 червня 2022 00:09
Росія погрожує американським ЗМІ "найжорсткішими заходами" Фото: Кремль (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Міністерство закордонних справ Росії викликає керівників американських ЗМІ на зустріч, щоб повідомити їх про "найжорсткіші заходи" у відповідь на обмеження США щодо російських ЗМІ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Росія звинуватила західні країни в накладенні несправедливих обмежень на діяльність її ЗМІ за кордоном, в тому числі в забороні деяких державних новинних агентств. Минулого місяця законодавці прийняли законопроект, що наділяє прокуратуру повноваженнями закривати бюро іноземних ЗМІ в Москві, якщо західна країна проявляє "недружню" позицію по відношенню до російських ЗМІ.

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