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Россия при угрозе может применить ядерное оружие. Но предпочитает переговоры, - Медведев

Фото: замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев (kremlin.ru)
Автор: Илона Свиридова

Российская Федерация может применить ядерное оружие при угрозе своей безопасности. Но считает, что дипломатические переговоры являются самым правильным путем, в том числе в отношении Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью замглавы Совбеза РФ Дмитрия Медведева для "РИА Новости".

"Россия - не обычное государство, а государство, которое является постоянным членом Совбеза ООН… Россия является ядерной державой, обладателем наиболее мощного запаса ядерного оружия, стратегического арсенала. Естественно, никто никому ничем не угрожает… Стратегический потенциал нашей страны был переведен в особый режим, просто чтобы все понимали те угрозы, с которыми столкнутся другие государства, если попытаются повлиять на курс нашей страны", - отметил он.

По его словам, есть документ, в котором указаны основания, при котором Россия оставляет за собой право использовать ядерное оружие.

"Первое - это когда по России нанесен ракетный удар с использованием средств ядерного поражения. Второй случай - иное применение ядерного оружия против РФ или ее союзников. Третий случай - это посягательство на критическую инфраструктуру, в результате которого парализована деятельность наших ядерных сил сдерживания. И четвертый - это когда совершен акт агрессии против РФ или ее союзников, в результате которого под угрозой поставлено само существование этой страны. даже без применения ядерного оружия", - подчеркнул Медведев.

Что касается Украины, то по его мнению, самым правильным путем являются переговоры.

"Очевидно, что мы исходим из того, что переговоры, дипломатические усилия в самых сложных ситуациях типа той, которая складывается вокруг Украины, - это все равно самый лучший и правильный путь. Другое дело, что не всегда эти переговоры достигают успеха, но нужно этим путем идти", - добавил он.

Напомним, ранее посол России в ООН Дмитрий Полянский заявлял, что Россия может применить ядерное оружие в случае "провокаций НАТО".

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