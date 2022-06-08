UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Россия ударила советскими ракетами по Украине из Ростовской области: что известно

Фото: Россия снова ударила по Украине советскими ракетами Х-22
Автор: Наталия Гурковская

Россия готовится к очередным ракетным ударам по Украине. В рамках подготовки к ним, Россия нанесла удары советскими ракетами Х-22 на востоке и юге страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку спикера Министерства обороны Украины Александра Мотузяника.

"Экипаж самолета дальней авиации Ту-22М3 из воздушного пространства Ростовской области (район 40 км к западу от н.п. Шахты) отработал электронные пуски ракет Х-22, вероятно, по объектам гражданской и военной инфраструктуры восточных и южных областей Украины", - рассказал он.

Отметим, что Х-22 - это советские крылатые ракеты, которые разрабатывались, начиная с 1958 года, а приняты на вооружение - в феврале 1971. Из-за устаревшей "начинки", они могут быть опасными в эксплуатации. Например, "Искандеры" уступают Х-22 по максимальной дальности (500 и 600 км соответственно).

Как сообщалось, для ударов по территории Украины Россия принялась использовать советские крылатые ракеты Х-22. Впервые это случилось в ночь на понедельник, 9 мая, в Донецкой области.

Также ранее стал известен главный недостаток советских ракет Х-22.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине