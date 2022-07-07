UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Россия снова ударила ракетой по танкеру Молдовы

Фото: оккупанты обстреляли танкер Молдовы в Черном море (facebook com)
Автор: Наталья Юрченко

Россия вновь обстреляла танкер "Millennial Spirit" под флагом Молдовы. Он дрейфует в Черном море без экипажа с остатками дизтоплива на борту.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Telegram-канал органов власти Одессы.

Отмечается, что российская армия во время очередного авиационного удара по Одесской области выпустила две ракеты Х-31 с самолета Су-30. Одна из них попала в танкер, вторая - самоликвидировалась над морем.

Корабль Молдовы впервые был обстрелян оккупантами еще в начале полномасштабного вторжения. Тогда на борту танкера находилось более 500 тонн дизтоплива.

"Из-за блокады рашистами судоходства танкер уже 4 месяца дрейфует в море без экипажа, как экологическая бомба замедленного действия", - говорится в сообщении.

Сейчас на судне, вероятно, горят остатки груза.

Напомним, недавно украинские военные сбили две ракеты "Калибр", которые летели на Николаевскую область.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в УкраинеМолдоваракетный ударЧерное мореРоссийская Федерация