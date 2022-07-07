Росія знову вдарила ракетою по танкеру Молдови

Зазначається, що російська армія під час чергового авіаційного удару по Одеській області випустила дві ракети Х-31 з літака Су-30. Одна з них влучила в танкер, інша - самоліквідувалася над морем.

Корабель Молдови вперше був обстріляний окупантами ще на початку повномасштабного вторгнення. Тоді на борту танкера перебувало понад 500 тонн дизпалива.

"Через блокаду рашистами судноплавства танкер вже 4 місяці дрейфує в морі без екіпажу, як екологічна бомба уповільненої дії", - йдеться у повідомленні.

Наразі на судні, ймовірно, горять залишки вантажу.