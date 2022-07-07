RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Росія знову вдарила ракетою по танкеру Молдови

Фото: окупанти обстріляли танкер Молдови у Чорному морі (facebook com)
Автор: Наталія Юрченко

Росія знову обстріляла танкер "Millennial Spirit" під прапором Молдови. Він дрейфує у Чорному морі без екіпажу із залишками дизпалива на борту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Telegram-канал органів влади Одеси.

Зазначається, що російська армія під час чергового авіаційного удару по Одеській області випустила дві ракети Х-31 з літака Су-30. Одна з них влучила в танкер, інша - самоліквідувалася над морем.

Корабель Молдови вперше був обстріляний окупантами ще на початку повномасштабного вторгнення. Тоді на борту танкера перебувало понад 500 тонн дизпалива.

"Через блокаду рашистами судноплавства танкер вже 4 місяці дрейфує в морі без екіпажу, як екологічна бомба уповільненої дії", - йдеться у повідомленні.

Наразі на судні, ймовірно, горять залишки вантажу.

Нагадаємо, нещодавно українські військові збили дві ракети "Калібр", які летіли на Миколаївську область.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в УкраїніМолдоваракетный ударЧорне мореРосійська Федерація